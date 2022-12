Tunisia | alle urne solo il 10% ma prosegue la svolta illiberale Tra censura e giudici indagati | nella corsa ai ballottaggi il Paese rischia il caos

(Di venerdì 30 dicembre 2022) “L’affluenzadel 12% è migliore del 99% nelle precedenti elezioni, che sono state accolte con favore dai paesi stranieri anche se sapevano che erano truccate”. Con queste parole il presidente tunisino Kais Saied ha attaccato, in uno dei suoi soliti, lunghi monologhi durante la riunione del Consiglio dei ministri del 28 dicembre, chi criticava le elezioni legislative dello scorso 17 dicembre, fortemente volute dallo stesso capo dello stato, in aperto conflitto con tutti i partiti politici, la magistratura e la società civile. L’affluenza, pari all’11,22%, è stata la più bassa dalla rivoluzione che nel 2011 che ha rovesciato il dittatore Zine El Abidine Ben Ali, segnerebbe un duro colpo per il presidente tunisino e la sua agenda. Saied si è però rifiutato di accettare la sconfitta, scagliandosi contro ...

Il Fatto Quotidiano

...Ligue Professionnelle 1 incon US Tataouine - CS Sfaxien quasi alla conclusione. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi vogliamo ricordare che...... natalità e popolazione, mentre i paesi della sponda sud (Marocco, Algeria,, Libia, Egitto) ... la nota Retrotopia di Bauman, che comporta "ritornotribù", agli steccati, chiusura rispetto ... Tunisia, alle urne solo il 10% ma prosegue la svolta illiberale. Tra censura e giudici indagati, nella corsa… I tunisini hanno disertato in massa le urne (con oltre il 90% di astensionismo) al primo turno delle elezioni parlamentari indette dal presidente Kais Saied, che sta sempre più azzerando gli spazi di ...(ANSAmed) - TUNISI, 29 DIC - Il presidente tunisino, Kais Saied, ha minimizzato la massiccia astensione alle recenti elezioni legislative e ha attaccato violentemente i suoi detrattori che continuano ...