Trapattoni | «Maradona era adrenalina pura | Pelé il campione più completo che abbia conosciuto»

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Giovanniraccontain un’intervista al Fatto Quotidiano. Deve albrasiliano la fama di “mediano gentiluomo”. La prima volta che lo marcò, a San Siro, il 12 maggio 1963, nell’amichevole Italia-Brasile, l’Italia vinse 3-0.aveva avuto la consegna dal ct Fabbri: “stai addosso a”. Ma fu più facile del previsto, racconta. «non stava in piedi, letteralmente. Sa com’è, già allora la propaganda non scherzava:in diretta valeva x milioni di lire,in tribuna la metà della metà. E così, pressati dalle locandine, i brasiliani lo mandarono in campo. Era mezzo stirato, non ricordo un fallo, fu un gioco da ragazzi. Tenne botta per 25-26 minuti, poi uscì». Nello stesso anno, nella Coppa Intercontinentale, si giocò ...

