Traffico Roma del 30-12-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 dicembre 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazioneregolare sul grande raccordo anulare su tutte le consolari allerta smog domani seconda giornata di stop alla circolazione all’interno della fascia verde per i veicoli benzina Euro 3 diesel Euro 4 e minicar diesel Euro 2 il provvedimento sarà in vigore dalle 6:30 Alle 9:30 lunedì 2 gennaio la divieto sarà attivo 63930 ma anche dalle 16:30 alle 20:30 domani nel pomeriggio in programma la We run Rome la manifestazione sportiva podistica di 10 km il percorso di gara Inter tra le Terme di Caracalla il Circo Massimo passando per bocca della verità e Piazza Venezia già dalle 7 previste chiusure ale deviazioni per 40 linee di bus per quanto riguarda il trasporto pubblico per la notte dell’ultimo dell’anno tutte le m saranno prolungate nel orario fino alle 2:30 dopo le 2:30 sia le m e ...