Tottenham | sorpasso sul Manchester City per Porro

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ilè in vantaggio sulper l’acquisto di Pedro, terzino destro dello Sporting Lisbona Secondo quanto riportato dal The Sun, ilsarebbe in vantaggio nella corsa per Pedrodello Sporting Lisbona. Il terzino destro spagnolo potrebbe trasferirsi in Premier League già durante il calciomercato di gennaio.interessa anche al, ma gli Spurs sarebbe pronti a mettere sul piatto i 26 milioni di euro richiesti dal club portoghese. Inoltre Guardiola è rimasto colpito dalle prestazioni di Rico Lewis e vorrebbe concedergli più spazio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Porro interessa anche al Manchester City, ma gli Spurs sarebbe pronti a mettere sul piatto i 26 milioni di euro richiesti dal club portoghese. Inoltre Guardiola è rimasto colpito dalle prestazioni di Rico Lewis e vorrebbe concedergli più spazio.