Tottenham | offerta al Barcellona per Kessie

Calcio in Pillole

Commenta per primo Secondo quanto riportato dal Sun , ilha presentato un'al Barcellona per Franck Kessie . La cifra si aggira intorno ai 15 milioni .... tanto da aver declinato le avances estive deldi Antonio Conte. Insomma, sarà ... L'che mi è arrivata in estate dal club azzurro era la migliore e non ho esitato un attimo ad ... Mercato, il Tottenham punta Kessié: pronta l’offerta al Barcellona Calciomercato Inter, Hincapie resta un obiettivo nerazzurro Il mercato dell'Inter riguarda anche il reparto arretrato: messosi in mostra al Mondiale in Qatar con il suo Ecuador, Piero Hincapie è un ob ...Il talentuoso esterno del Rennes Martin Terrier sarebbe il prossimo obiettivo di mercato di Manchester United e Tottenham ...