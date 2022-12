Torvaianica | “La nostra famiglia narcotizzata e derubata Hanno preso oro | gioielli e anche l’auto”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ladri in azione a Campo Ascolano, alla periferia di, dove unaè stata completamente “ripulita” da una banda di ladri nel corso della notte tra il 26 e il 27 dicembre scorso. Un colpo evidentemente studiato nei minimi particolari considerando che i proprietari, cheriferito di essere stati narcotizzati, non si sono accorti di nulla. Al mattino però l’amara sorpresa. La testimonianza “studiato tutto, è un’esperienza che non auguriamo a nessuno, siamo a pezzi”. A parlare è Dario Bensi, volto noto sul litorale romano per essere stato un politico e un consigliere comunale nel X Municipio a Ostia, oltre che a ricoprire il ruolo di Dirigente Scolastico. Il cittadino si sfoga sui social di zona: “Oggi 27 dicembre è una giornata meravigliosa – esordisce in tono ironico – ci siamo svegliati e ...