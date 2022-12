Torvaianica | donna minacciata con una pistola alla fermata del bus | paura a Campo Ascolano

(Di venerdì 30 dicembre 2022)l’altro ieri all’alba nella zona didove unaha subito un tentativo di rapina mentre era in attesa del bus. Pochi istanti ma di puro terrore quando la vittima sarebbe stata avvicinata da un uomo che le avrebbe puntato unacontro. Le grida dellahanno però messo in fuga il malvivente che per il momento è rimasto ignoto. L’episodio tuttavia ha riacceso i fari sul tema sicurezza su questo quadrante di territorio. La testimonianza Nell’era dei social il tam tam corre immediatamente veloce sul web, specie quando si verificano episodi del genere. Nei gruppi di zona infatti, a seguito dell’accaduto, è scattato subito l’rme: “Buongiorno a tutti. Stamattina (quella del 28 dicembre, ndr) verso le 05.45 ...

