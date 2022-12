Torto M5S | “Manovra di austerità | il Paese torna indietro”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 30 dicembre 2022) ROMA – “Alla fine Giorgia Meloni ha dovuto ammettere quello che ripetiamo da settimane: questo Governo ha ha deciso di fare cassa sui pensionati. Un intervento sull’indicizzazione delle pensioni che lei ha falsamente indicato come “molto alte”, ma altro non sono che pensioni di 1.700-1.800 euro al mese, con le quali spesso vivono intere famiglie. La verità è che questanasconde, neanche tanto bene, tagli su tagli. Ai lavoratori, alla sanità, alla scuola, alla ricerca, ai giovani”. Così Daniela, capogruppo M5S in commissione Bilancio alla Camera. “Il Presidente Meloni non ha avuto il coraggio di dirlo in conferenza stampa, ma le sue menzogne hanno vita breve. I cittadini sono già stanchi delle continue prese in giro di questo governo. Dove sono le ‘risorse destinate al futuro’ di cui parla? Si riferisce forse al taglio alla scuola pubblica ...