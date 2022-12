Torino | Sanabria bloccato | ecco chi lo voleva

Calciomercato.com

... Wilfred SINGO deled EMERSON ROYAL del Tottenham. Le vicende societarie condizioneranno ... ora per Sarri si parla di BONAZZOLI o. A Napoli si è ventilato un possibile ritorno ...Commenta per primo Antoniofino a poche ore fa era uno dei calciatori che avrebbero potuto lasciare ilnella sessione invernale di calciomercato, il suo addio ora non è più così scontato. A cambiare il futuro ... Torino, può cambiare il futuro di Sanabria | Mercato Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Antonio Sanabria fino a poche ore fa era uno dei calciatori che avrebbero potuto lasciare il Torino nella sessione invernale di calciomercato, il suo addio ora non è più così scontato. A cambiare il f ...