Torino | il rinnovo di Aina resta complicato

Calciomercato.com

- Non sarà semplice, anzi sarà molto difficile convincerla. Ma mamma Veronique ha dato la sua disponibilità a parlare deldi contratto di Adrien Rabiot con la Juventus . Negli scorsi ...Ed ancora, c'è la storia dei diritti civili, per esempio il 3 dicembre 1906 venne firmato a... insieme all'invito aldella tessera per il 2023 e a donazione all'associazione. "Nella ... Torino, l'Inter è un ostacolo per il rinnovo di Djidji Il Torino Football Club comunica che è riaperta la vendita dei tagliandi per il match Torino-Hellas Verona (in programma mercoledì 4 gennaio alle ore 14.30) ad esclusione del ...Da Torino non sono arrivate delle buone notizie in sede di calciomercato per il Napoli di Aurelio De Laurentiis.