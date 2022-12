Tennis | Zverev | ' United Cup come trampolino di lancio per un grande 2023'

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Roma, 30 dic. - (Adnkronos) - Arriva la fine dell'anno e sono sempre tanti quelli che non vedono l'ora di lasciarsi alle spalle i dodici mesi appena trascorsi per andare incontro a unche ci si augura decisamente migliore. Tra questi c'è sicuramente il tedesco Alexander, ex numero 2 al mondo, che è pronto all'esordio nella neonataCup, l'evento a squadre miste con 18 Paesi che è in corso a Brisbane, Perth e Sydney: lo aspetta il match di apertura dell'incontro tra Germania e Repubblica Ceca contro il ceco (numero 81 Atp) Jiri Lehecka, che gli appassionati milanesi ricorderanno recente finalista alle Next Gen Atp Finals. Il 25enne tedesco sembra essersi finalmente messo alle spalle un 2022 decisamente da dimenticare e guiderà la Germania affiancato dalle giocatrici Jule Niemeier, Laura Siegemund, Anna-Lena Friedsam e ...

Tiscali

Disfatta argentina contro la Francia In attesa dell' esordio di Nadal ein programma domani, ... Dal campo di calcio a quello di, dal Qatar all'Australia, stavolta sono i transalpini a ...e il primo torneo ufficiale dopo l'infortunioha partecipato alla DiriyahCup e alla WorldLeague, due eventi di esenzione, e ora è pronto a tornare ufficialmente nel Tour ... Zverev sorride: 'La United Cup come trampolino di lancio' Roma, 30 dic. - (Adnkronos) - Arriva la fine dell’anno e sono sempre tanti quelli che non vedono l’ora di lasciarsi alle spalle i dodici mesi appena trascorsi per andare incontro a un 2023 che ci si a ...In vista della prossima uscita della docuserie Netflix “Break Point”, un’analisi del genere e dei possibili contenuti. Replicherà il successo del corrispettivo in Formula 1 Approfittando degli ultimi ...