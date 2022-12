Tennis | Félix Auger-Aliassime premiato come sportivo dell’anno in Canada

(Di venerdì 30 dicembre 2022) La vittoria della Coppa Davis ha ovviamente fatto scalpore in. Il grande trascinatore della squadra nordamericana è stato sicuramente, che nel finale di stagione si è esaltatonon mai, salendo anche al numero sei della classifica ATP. Il classe 2000 è statonel proprio Paesemiglior: un premio che era andato già nel 2013 e 2014 a Milos Raonic e a Denis Shapovalov nel 2017. Il commento del responsabile tecnico di, Guillaume Marx: “Nel 2022,ha dimostrato di essere tra i migliori giocatori del mondo. Il suo talento in campo è pari alla sua intelligenza e maturità fuori. Quest’anno ha dimostrato al ...

Il montepremi ed il prize money del torneo ATP 250 di Adelaide 1 2023 , evento in programma da domenica 1 a domenica 8 gennaio sui campi in cemento outdoor della cittadina australiana. Il field dei ... "Apollonio di Tiana- Il Filosofo riformatore" di G. R. Mead. In libreria ...