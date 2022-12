Tennis | dove giocheranno le italiane nei primi tornei WTA del 2023? Tante programmazioni diverse in casa azzurra

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Sta per iniziare la stagione di alto livello anche per quanto riguarda la WTA. InItalia cominciano a tornarele presenze neiprincipali o nelle qualificazioni di maggior spicco. In particolare, sono sette le azzurre che potremmo vedere con più continuità ai piani alti. Andiamo a scoprirne le intenzioni di gennaio. Per quel che riguarda la numero 1 d’Italia, Martina Trevisan, dopo la United Cup ufficialmente è sesta alternate nel WTA 500 di Adelaide 2,però è difficile che entri per questa via e, oltretutto, senza essere iscritta alle qualificazioni. Di conseguenza, la dovremmo vedere soltanto agli Australian Open prima della fine della trasferta australiana. Più esteso il discorso per le altre. Andando in ordine di classifica, Lucia Bronzetti, anche lei proveniente dall’evento a squadre misto, ...