Telepass cresce e annuncia la nuova sede di Milano

Mobilità.news

L'app per il pagamento della sosta a Imola e Castel San Pietro funziona ed'appeal da parte ... dove invece da quest'anno è entrata in funzione la possibilità di pagamento con. Per ...Una scelta fatta controvoglia, però, perché il traffico non piace a nessuno e poila ... Non a caso la sharing mobility è ben presente su Tbusiness, la piattaforma lanciata daper ... directions_car Telepass cresce ed annuncia nuova sede di Milano Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La società rafforza la propria presenza a Milano con un nuovo headquarter nel quartiere Porta Nuova, simbolo dello sviluppo tecnologico in Italia, che accoglierà circa 200 persone. Telepass entra in E ...