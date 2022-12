Taglio delle accise | il governo Meloni dice addio allo sconto sui carburanti

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Brutte notizie per gli Italiani: dal 1° gennaio 2023 diremosui. Il, dopo averne ridotto la portata da 30 a 18 centesimi al litro, ha scelto di toglierlo definitivamente. La misura, voluta dall’esecutivo presieduto da Draghi, aveva avuto un costo di 7,3 miliardi dalla sua introduzione, il 22 marzo del 2022. Scopriamo insieme le ultime novità sul. Leggi anche l’articolo —> Benzina, in questo posto conviene farla: costa veramente pochissimo Ilnon ha confermato per il 2023 ilsui. Dunque il 31 ...

Corriere della Sera

... strumenti da punta e, caschi; catene; sostanze stupefacenti; lattine, borracce, bottiglie a eccezionebottigliette di plastica da 0,5 (ml) senza tappo; bastoni per selfie, treppiedi; ...... non tutti hanno valutato le politiche didella spesa che il GOP promuoveva utili a ... se i candidati di chiara ascendenza trumpiana e più vicini alla negazioneelezioni del 2020, la Big ... Carburanti, addio allo sconto: il 31 dicembre scade il taglio delle accise su diesel e benzina La guardia di finanza ha segnalato alla magistratura due soggetti che non avevano le prescritte autorizzazioni ...Il taglio delle accise sul carburante quasi certamente non verrà rinnovato: con lo stop allo sconto di 18 centesimi al litro, quanto aumenterà il prezzo di benzina e diesel dall'1 gennaio