Superenalotto | la fortuna bacia Sabaudia | centrato un “5” da oltre 32mila euro

(Di venerdì 30 dicembre 2022)– Il Lazio si conferma protagonista al: nel concorso del 29 dicembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati tre “5” del valore di 32.226,60ciascuno. Le giocate vincenti sono state convalidate a Roma, presso il Bar Monteforte Cafe di via Scribonio Curione 2, a Ripi, in provincia di Frosinone, presso il Bar Truini di via Meringo Alto, e a, in provincia di Latina, presso tabacchi Zerbetto, in via Migliara 47-58. Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 339 milioni diche saranno messi in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021 con i 156,2 milioni difiniti a Montappone (FM), mentre nel Lazio manca dal 2012 quando furono realizzati due “6”, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e ...