Stivali UGG | le celebs li amano Ecco come portarli copiando le star

Leggi su dilei

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Spesso bistrattati, ma tornati prepotentemente di moda: stiamo parlando degli Ugg, le scarpe che hanno spopolato nei primi anni 2000 e che ora sono diventate di nuovo il mai più senza dell’inverno grazie alleche sembra proprio non riescano più a farne a meno. Nati negli anni Settantada utilizzare per scaldare i piedi dopo aver praticato il surf, il motivo per cui sono ancora così tanto amati è semplice. Oltre ad essere supercool, sono caldi, comodi e rendono il tuo look degno di quello delle! Sono proprio loro a cui puoi ispirarti per avere un outfit di tendenza e affrontare il freddo invernale con stile. Modello con platform per un look d’effetto Hailey Bieber in fatto di moda non ha davvero rivali. Infatti la modella e moglie di Justin Bieber ha nel suo guardaroba gli Ugg con platform, il ...