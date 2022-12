Star Wars | Gli ultimi Jedi | Rian Johnson | Volevo dare al film un finale grandioso

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il registaè tornato a parlare del controverso ottavo episodio della saga di, da lui scritto e diretto, e di come abbia cercato di dargli undeciso e non convenzionale. Sono passati ben cinque anni dall'uscita nelle sale di: The Last, ottavo episodio della saga ideata da George Lucas, e ancora oggi non si fa altro che parlare del suo controverso. Sulla questione è intervenuto nuovamente il registache, in una recente intervista ai microfoni di The Atlantic, ha voluto motivare il suo approccio non convenzionale alla saga di. "Ho cercato dialun ...