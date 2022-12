Stanotte al GF VIP 7 sono nati due schieramenti | Spartani contro Persiani

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Al Grande Fratello Vip 7 è successo di tutto. Da quasi 48 ore i concorrenti litigano l’unol’altro come se fossero in finalissima e dovessero giocarsi il tutto per tutto a suon di insulti e accuse. Nelle ultime ore tutti hanno litigato con tutti e, dopo l’ultima “riunione di condominio” in cortiletto, la Casa si è divisa in due con tutto ciò che ne consegue. Vediamo di fare il punto della situazione e capire comeformati questi. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Edoardo Donnamaria chiarisce i due fronti del GF VIP 7: “Noi siamo gli” La discussione di ieri in cortiletto che ha coinvolto tutte le persone, nel bene e nel male, ha dato vita a duedistinti all’interno della ...