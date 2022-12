Stadio | terribile lutto | morto lo storico batterista e co-fondatore del gruppo Giovanni Pezzoli

quotidianodipuglia.it

Una eliambulanza è atterrata nei pressi dello'Giuseppe Panico' mentre sul campo si stava ... Davvero unepisodio che ha sconcertato i presenti. Sembra che entrambi cani fossero al ...Ha deciso di rompere il silenzio su questa storia, in un'intervista al Corriere della ... con il programma 'Qui studio a voi' in onda su Telelombardia . Il passaggio in Rai e a DAZN. ... Il Lecce atteso da un mese terribile. La Lazio il primo ostacolo mercoledì 4 gennaio Lo aveva detto il “barone” Franco Causio in una recente intervista rilasciata al Nuovo Quotidiano di Puglia: «Gennaio sarà un mese cruciale per le sorti del ...Dopo le stagioni del Covid che avevano azzerato o quasi l'attività live il ritorno della musica è stato prepotente, con eventi indimenticabili ...