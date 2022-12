SPID addio per sempre anche per ISEE | ora devi usare CIE | non è difficile

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Loè il modo per autenticarsi presso i portali della pubblica amministrazione. Questo metodo di autenticazione digitale però ha tanti problemi e tantissimi italiani non riescono ad utilizzarlo. Questo strumento di autenticazione digitale permette di accedere al sito dell’Inps maai siti delle amministrazioni locali e praticamente consente di interfacciarsi con la pubblica amministrazione qualificandosi in modo chiaro e preciso. CIE come funziona (I Love Trading)Ma come abbiamo detto loè difficoltoso da utilizzare per tanti Italiani e quindi il governo Meloni ha sottolineato che questo strumento potrebbe ben presto andare in pensione. Se effettivamente il governo continuerà sulla sua strada e eliminerà o circoscriverà locome a quanto pare succederà, a prenderne il posto sarà proprio la carta ...

Finanza.com

Ma prima ancora dello, basterebbe recepire, anche in Italia, un regolamento europeo del 2014 che garantirebbe validità a ogni tipo di contratto in tutti i Tribunali continentali. A parlarne è ...leggi anche Pensioni,alla Fornero: ecco come Cedolino pensione gennaio 2023, non solo tagli: ...del cedolino pensione di gennaio accedendo all' area riservata del servizio su MyInps con, ... Spid addio: l'Ue ha un sostituto migliore Ha fatto discutere la volontà dell’Esecutivo Meloni, poi ritrattata almeno per ora, di abolire lo Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che con ...Lo SPID, lanciato nel 2016, è stato un importante passo avanti per la digitalizzazione delle procedure amministrative in Italia, rendendo possibile l’accesso ai servizi online della pubblica amministr ...