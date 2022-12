Speranza fa lo sciacallo | frase indicibile sulla Meloni e il Covid

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Milano. Aeroporto internazionale di Malpensa. È fine dicembre ma sembra il febbraio del 2020. Quel febbraio tragico, infame, in cui non sapevamo cosa aspettarci e che ci ha fatto scoprire il coronavirus. Santo Stefano, tre giorni fa. Atterrano due aerei, provengono dalla Cina. A bordo ci sono, complessivamente, 212 passeggeri. Circa la metà di loro è positiva al tampone del Sars-cov2. Pechino ha appena riaperto le frontiere, ha ripreso a rilasciare passaporti e visti, ha dismesso la rigida politica dello "zero-" dopo il fallimento che si legge nei fatti. Mica nelle dichiarazioni ufficiali. Però noi siamo qui, dall'altra parte del mondo. Da noi la pandemia sta lentamente scivolando verso la convivenza col virus. È il momento in cui alzare le barriere, quelle di protezione, perché sì, è vero: ci siamo vaccinati e abbiamo fatto bene. Ma no, non possiamo permetterci ...