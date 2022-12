Sotto alle superficie si nasconde qualcosa | mai per l’eternità

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Durante quella tempesta di dolore e di terrore lei non aveva smesso di guardarli. Paralizzata ma cosciente. Il suo occhio sinistro era fisso su di loro, l’altro era accecato dal sangue. L’inferno è lo sguardo che gli altri posano su di noi. Come un giudizio. Lo sguardo che ci esamina, quello che c’impedisce di osare, che ci frena, ci addolora, quello che ci spinge ad amarci o a odiarci. Ma in quel momento, nello sguardo dello psichiatra, Noémie lesse solo un’insopportabile benevolenza professionale. «Sono brusca, aggressiva e piuttosto caparbia.» Si, aveva paura. Una paura che possedeva una reale consistenza, come un mostro nero nascosto nell’ombra. Onnipresente, acquattato, si nutriva di lei. «Il coraggio è una qualità. L’incoscienza è una debolezza.» In quel momento nulla lasciava presagire la tempesta che l’accompagnava, come se lei l’avesse portata con sé nelle valigie. Le vecchie ...