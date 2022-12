Sostenibilità sempre più centrale per il mondo delle cooperative

(Di venerdì 30 dicembre 2022) ROMA – . Askanews ne ha parlato con Simone Gamberini, direttore generale di Coopfond, il Fondo mutualistico di Legacoop. “Si tratta per noi di una scelta strategica compiuta tre anni fa nel supportare lenella transizione verso la. Con un livello di rischio molto più L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Italiani sul podio del risparmio, ma vincono gli spagnoli Smaltimento dei rifiuti: in arrivo la plastica riciclabile 2020 ecobonus 110%: super bonus edilizia di Fraccaro, Amazon presenta i suoi hub di micromobilità App Green League, tra gioco e ambiente Bonus idrico 2022: come richiederlo

Il Sole 24 ORE

Come pensate di coniugare le esigenze diambientale, efficienza energetica e costante ... Le organizzazioni si rivolgerannopiù al metaverso per entrare in contatto con i candidati ...Un primo traguardo, che ci spinge però ad essere ancora più ambiziosi e a guardare con attenzione a nuove opportunità per coinvolgerepiù Comuni epiù porzioni di questa nostra area ... Sostenibilità sempre più centrale per mondo cooperative - Il Sole 24 ORE