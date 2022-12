Skeleton | quattro convocati per la prima tappa di Winterberg | presenti Crippa e Margaglio

(Di venerdì 30 dicembre 2022) E’ tutto pronto per il debutto della Coppa del Mondo 2022/2023 di, che avverrà nella giornata di venerdì 6 gennaio sul budello di. Il direttore tecnico azzurro, Maurizio Oioli, insieme ai tecnici Andrea Gallina, Wilfried Schneider e Thomas Platzer, in vista di questo importante appuntamento, ha diramato la lista dei: si tratta di Mattia Gaspari, Amedeo Bagnis, Alessiae Valentina. La Nazionale italiana si sta allenando a St. Moritz, in Svizzera, dove resterà fino a domani, sabato 31 dicembre; in seguito faràin Germania per gli ultimi preparativi del debutto stagionale. SportFace.

... insieme ai tecnici Andrea Gallina, Wilfried Schneider e Thomas Platzer, punterà su Mattia Gaspari, Amedeo Bagnis, Alessia Crippa e Valentina Margaglio : sono loro iatleti convocati e ...

Tutto pronto finalmente per l'esordio stagionale venerdì 6 gennaio in Coppa del mondo della squadra di skeleton diretta da Maurizio Oioli sul budello di Winterberg, in Germania. Dopo l'ultima sessione ...