Silvia De Bon | chi è la pilota dell’atterraggio d’emergenza sulle Dolomiti | «Mio padre vuole che smetta ma io voglio volare»

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Si chiamaDe Bon e ha 22 anni lache ha effettuato un atterraggio. L’aereo da leito è atterrato a 2.100 metri di quota sul gruppo montuoso del Lagorai, in Trentino. Illesi il fratello Mattia De Bon e la sua fidanzata Giorgia Qualizza che si trovavano a bordo. Lei è stata trattenuta in ospedale per alcuni controlli. Dopo l’atterraggio i tre hanno raggiunto sani e salvi il bivacco «Paolo e Nicola». Quindi, attorno alle 16.25, hanno dato l’allarme. Secondo le prime informazioni, l’atterraggiosi sarebbe reso necessario a causa di un calo di potenza del motore. Il Piper Pa 28 è un aereo da turismo di proprietà dell’Autoclub Belluno. L’Associazione Nazionale Sicurezza sul Volo e la procura di Trento hanno aperto ...

Corriere della Sera

Aereo cade in picchiata tra le montagne, la pilota eroeDea 22 anni salva tutti i passeggeri Malore in casa, Paolo Feliciani trovato morto a 33 anni: aperta un'inchiesta sul decesso del ...Deè una ragazza di 22 anni, con una passione immensa per il volo. Con il suo Piper sorvolava le cime delle Dolomiti del Lagorai quando il motore per il freddo e l aria rarefatta ha perso ... Dolomiti, aereo in avaria: la pilota di 22 anni Silvia De Bon atterra sul Lagorai e salva tutti L'intervista alla 22enne pilota veneta che dall'ospedale di Trento ricostruisce gli attimi precedenti l'atterraggio di emergenza a quota 2.100 metri ...È giovanissima, ma molto determinata: ha fatto planare il suo aereo in caduta libera sulla neve a 2.100 metri. «Non mi fermo per un incidente, sarò una pilota» ...