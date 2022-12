Sessualità e terapia sessuologica

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 30 dicembre 2022) La, per lungo tempo, è stata ritenuta un bisogno vitale. In seguito, è diventata un desiderio. Essa ha scopi diversi, nuovi oggetti sessuali e nuove fonti pulsionali. E’ necessario conoscerne gli aspetti e gli approcci. Come pure conoscere le disfunzioni sessuali per essere pronti ad utilizzare validi ed efficaci strumenti di intervento con l’individuo