Serie A | minuto di silenzio per Pelé alla ripresa del campionato

Radio Norba News

A, la Lega ha deciso che il 4 gennaio alla ripresa del campionato ci sarà undi silenzio per ricordare PeléA, la Lega ha deciso che il 4 gennaio alla ripresa del campionato ci sarà undi silenzio per ricordare Pelé. Il brasiliano è scomparso prematuramente ...Prima della partita disposto undi silenzio per ... Pelé, la Figc rende omaggio al Re con un minuto di raccoglimento ... Serie A, la Lega ha deciso che il 4 gennaio alla ripresa del campionato ci sarà un minuto di silenzio per ricordare Pelé Serie A, la Lega ha deciso che il 4 gennaio alla ripresa del campionato ci sarà ...Lo comunica la Federcalcio per la ripresa del campionato e per i test che vedranno impegnate le squadre italiane: i dettagli ...