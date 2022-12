Serie A | Casini | «Il rateizzo delle tasse evita la discriminazione tra lo sport e le altre imprese»

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Lorenzo, presidente della LegaA, ha espresso soddisfazione per la concessione, da parte del governo, della dilazionealla società di calcio. Il numero uno della Lega, attraverso un comunicato, fa sapere: «Ringrazio il Governo e il Parlamento per aver accolto un’istanza non solo del calcio professionistico, ma anche di tutto loitaliano trovando una soluzione ragionevole e proporzionata per assicurare il pagamentoimposte sospese un anno fa a causa degli effetti prodotti dalla pandemia sulla liquidità».ha proseguito sulla manovra: «La misura introdotta nella legge di bilancio permette di impedire unatra loe leattività economiche. Tutte le ...

