Sciroppo per la tosse letale | morti 19 bambini L' azienda sospende la produzione | ' È contaminato'

Nuova Delhi, 30 dic 17:51 - (Agenzia Nova) - Almeno 19 bambini sono morti in Uzbekistan dopo aver assunto lo sciroppo per la tosse prodotto dall'azienda farmaceutica Marion Biontech. La compagnia farmaceutica indiana Marion Biotech ha sospeso la produzione dello sciroppo per la tosse che potrebbe aver provocato la morte di 19 bambini in Uzbekistan, in attesa dei risultati di un'ispezione condotta ieri nello stabilimento di Noida, alla periferia di Nuova Delhi.