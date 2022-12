Sci | Cdm | 7 azzurri convocati per lo slalom di Garmisch del 4 gennaio

Agenzia ANSA

Tra i pali snodati tedeschi in gara anche Razzoli, Vinatzer e Gross ROMA - Saranno sette gli atleti convocati per lo slalom di Coppa del Mondo maschile sulla pista di Garmisch - Partenkirchen, in ...Terzo successo in tre giorni e vittoria n.80 in carriera per la statunitense Mikaela Shiffrin che in 1.43.26 si e' imposta anche nello slalom speciale di Semmering, ultima gara del 2002. Con lei sul ... Sci: Cdm; gigante2 Semmering, vince Shiffrin, 3/a Bassino Wengen, 30 dic. - (Adnkronos) - Luce verde da Wengen dove si disputeranno le gare di velocità maschili una discesa e un superg e uno slalom, valevoli per la Coppa del mondo nel weekend dal 13 al ...Tra i pali snodati tedeschi in gara anche Razzoli, Vinatzer e Gross ROMA (ITALPRESS) - Saranno sette gli atleti convocati per lo slalom di Coppa ...