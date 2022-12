Sci Alpino | sette azzurri convocati per lo slalom di Garmisch-Partenkirchen | debutto per Canins

(Di venerdì 30 dicembre 2022) In vista dellodi Coppa del Mondo maschile di sciin programma sulla pista di, in Germania, sonogli atleti. Mercoledì 4 gennaio prima manche ore 15.40 e seconda 18.45) gareggeranno Giuliano Razzoli, Stefano Gross, Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Simon Maurberger, Tobias Kastlunger e Matteo, alsul massimo circuito. La Nazionale Italiana ha ottenuto sei vittorie sul tracciato tedesco e l’ultima risale al 2009, quando ad affermarsi fu Manfred Moelgg; in precedenza ci furono tre vittorie di Alberto Tomba (1993, 1994 e 1995) e i due sigilli di Fausto Radici nel 1976 e Piero Gros nel 1975. Sono cinque, invece, i secondi posti conquistati dagli ...

