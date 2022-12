Sbirri di me*** | il trapper Rondo da Sosa ancora nei guai

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Nuovicon la giustizia per ilda, all'anagrafe Mattia Barbieri. Lui e suo amico di 21 anni sono stati denunciati a Milano per resistenza a pubblico ufficiale. Fermati per un controllo stradale, hanno reagito insultando i...

La Provincia di Varese

I due occupanti ventenni sono stati fatti scendere e quando i poliziotti hanno chiesto i documenti sono iniziati gli improperi: "di m..a", "Polizia bast..a", e "anon controllate". Poi ...Tanto che Rondo, che non ha mai preso la patente, avrebbe sfidato gli agenti al grido di 'di merda, polizia bastarda anon mi controllate'. Non contento, il trapper avrebbe poi cercato di ... "Sbirri di m...a": nuovi guai per Rondo da Sosa, il trapper che fu ... Il cantante, già noto per diverse vicende di cronaca, è stato fermato dalla polizia per un controllo in zona Lotto, a Milano. Prima gli insulti, poi il tentativo di aggressione agli agenti. Era bordo ...Mattia Barbieri, in arte Rondo da Sosa, è stato fermato dalla polizia mentre guidava una Mercedes senza aver mai preso la patente ...