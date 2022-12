Sangiuliano firma il decreto | “In arrivo 40 milioni per teatri | cinema e musei colpiti dal caro bollette”

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Uno stanziamento imponente contro ilper i luoghi della cultura voluto dal ministro: “Quarantaper, sale da concerto,e per gli istituti e i luoghi che hanno sofferto nell’ultimo anno l’incremento dei costi delledi energia elettrica e gas. Un provvedimento per quei settori che svolgono un servizio culturale importantissimo, e che sono stati messi a dura prova: dalla crisi energetica seguita alla pandemia e alla guerra in Ucraina. Un sostegno fondamentale per evitare il rischio di chiusure e quindi di una riduzione dell’offerta culturale. Ma anche l’eventuale rischio di un aumento del costo dei biglietti che, inevitabilmente, andrebbe a disincentivare la partecipazione del pubblico, ...

