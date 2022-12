Salvini “Con l' autonomia benefici da Sud a Nord”

Leggi su iltempo

(Di venerdì 30 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Bravo al Ministro Calderoli, che come da programma elettorale del centrodestra sta lavorando al Progettoe ha già trasmesso un Disegno di Legge ad hoc, approfondito e condiviso, alla Presidenza del Consiglio. Si tratta di una riforma importante, prevista da tempo dalla Costituzione, che produrràda Sud avalorizzando gli enti locali e portando efficienza, risparmi e servizi migliori per i cittadini”. Lo afferma in una nota il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo.“Siamo determinati a realizzare anche il Presidenzialismo, altra riforma importante che avrà tempi diversi perchè parte da zero. Avanti tutta, compatti e determinati”, aggiunge. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).