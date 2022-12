Salva-calcio | Casini esulta | «Evitato di discriminare lo sport»

Informazione Fiscale

Il Msi e il Covid, il reddito di cittadinanza e la Russia, ile il fisco, l'Europa e i giovani, il tutto con il fantasma di Draghi a Palazzo Chigi "che è uno stimolo". Tre ore di ...Domanda dopo domanda si arriva alle elezioni regionali di febbraio in Lombardia e Lazio (alle quali il premier da valore di "test per il governo") fino al "", al percorso dell'Msi e al 25 ... Norma salva calcio: dall’Agenzia delle Entrate le istruzioni per effettuare i versamenti sospesi Centinaia di giovani delle scuole calcio di Cosenza e provincia per riscoprire consapevolezza ambientale, aggregazione ed ecosostenibilità ...Non un ritorno in Europa da ricordare per Neymar, con il brasiliano che ha perso la testa davanti a tutti: la sua reazione lascia di stucco.