Salto con gli sci | Tournée 4 trampolini 2023 Capodanno fra Marcia di Radetzky e gara di Garmisch-Partenkirchen

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Da 60 anni la seconda tappa della Vierschanzentournee è costantemente rappresentata da, collocata in una posizione differente nell’ordine degli appuntamenti solo quattro volte. Nel 1953 recitò il ruolo diinaugurale, mentre nel 1956-57, nel 1961-62 e nel 1962-63 fu la terza competizione. Cionondimeno, la data non è mai cambiata, perché si compete sempre nella giornata di. Non a caso l’evento è denominato Neujahrsspringen (“Ildel nuovo anno”) ed è forte di una tradizione secolare, essendo nata addirittura nel 1922, tre decenni prima della, dalla quale è stata successivamente cooptata. STORIA Si salta sul cosiddetto “Große Olympiaschanze“, trampolino costruito nel 1921, ma così denominato a partire dal 1934, anno in cui terminò la ...

NEVEITALIA.IT

Se si guarda ai podi , si contano quattordici donne attualmente in attività ad aver raccolto almeno un piazzamento nella top - three . Anche qui comanda Sara Takanashi , l'unica capace di raggiungere ......dal 2022 al 2023, verso nuove sfide che si spera possano portare al successo personale. Il Capodanno 'motivazionale' E tu, sei pronto ad affrontare tutte le sfide che il nuovo anno porterà... Salto con gli sci: Lara Malsiner si conferma anche a Ljubno, l'Italia fa tre su tre in qualificazione Ancora un tuffo per accogliere l'anno nuovo. Tra i tanti riti di buon auspicio per il primo gennaio da Nord a Sud, anche a Roma non poteva mancare quest'anno quello di Mister OK, ...LG introduce sugli smartphones di fascia alta un modulo con la focale più lunga e prestante per zoom mai montata su un telefono fino ad ora.