Salto con gli sci | Loutitt al comando nelle qualificazioni di Ljubno Sesta Lara Malsiner

NEVEITALIA.IT

Giornata in crescendo per Jessica Malsiner , capace di salire progressivamente di colpidopodall'allenamento alla qualificazione, conclusa in 17ma piazzaun balzo di 85 metrivento alle spalle. Pass per gara - 1 raggiunto per il rotto della cuffia anche da parte della terza ...Non è escluso perciò che la conduttrice possa fare unin casetta per salutare gli allievi e ... 'Anche se il 31 non è certo giorno di lavoro, Maria potrebbe passare qualche oraloro' . ... Salto con gli sci: Lara Malsiner si conferma anche a Ljubno, l'Italia fa tre su tre in qualificazione Vlahovic invece potrebbe provare a tornare in tempo per la sfida tra Juventus e Atalanta del 22 gennaio. Vedremo se l’assenza del numero nove impatterà sul tentativo di rimonta dei bianconeri, che att ...Ancora un tuffo per accogliere l'anno nuovo. Tra i tanti riti di buon auspicio per il primo gennaio da Nord a Sud, anche a Roma non poteva mancare quest'anno quello di Mister OK, ...