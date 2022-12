Salernitana-Milan | data e orario della conferenza di Pioli | PM News

Milan News

Utd - Bournemouth CALCIO - SERIE A 12:3012:30 Sassuolo - Sampdoria 14:30 Spezia - Atalanta 14:30 Torino - Verona 16:30 Roma - Bologna 16:30 Lecce - Lazio 18:30 Cremonese - ...... affidandosi probabilmente al primo già dal ritorno di campionato contro la. La ... Le pretese dell'Atalanta, per un giocatore in scadenza, sono considerate fuori luogo dal. Nelle ... Gazzetta - Verso Salernitana-Milan: se Giroud non partirà titolare, spazio a De Ketelaere La Salernitana oggi affronterà in amichevole la Gelbison e con tutta probabilità non ci sarà Boulaye Dia. Scrive TuttoSalernitana: “L’attaccante senegalese ha subito una botta alla caviglia ed è stato ...Il Milan prova a blindare Rafael Leao ma sa di doversi già guardare intorno: doppio rinforzo in caso di addio del portoghese ...