Salernitana | 2-1 alla Gelbison nell’allenamento congiunto di oggi

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Vittoria per lanel test che è andato in scenacon la. Ecco tutti i dettagli della sfida Chiude bene il proprio 2022 la, che quest’ha svolto un allenamentocon la. Test amichevole che ha visto la formazione campana imporsi con il risultato di 2-1, trascinata ddoppietta di Piatek, tornato in ottima forma dopo il Mondiale. Per gli avversari la rete è stata invece messa a segno da Uliano su calcio di rigore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Guaio Milan durante l'amichevole contro il Psv Eindhoven: Pioli lo perde per un infortuniospallaIl risultato non può certo che far felice Stefano Pioli e i tifosi del Milan, ma la .........Una squadra che i tifosi temono possono non essere al meglio della condizione contro la. 2022 #ACMilan approcciopartita dilettantistico grazie #pioli #psvmilan- Dani (@dancan00) ... Salernitana, ecco Ochoa: "Non potevo dire no alla Serie A. Conosco bene Milik" Si chiude oggi il 2022 del Milan. Un 2022 straordinario, che ha consegnato ai rossoneri lo Scudetto dopo 11 anni nella Serie A 2021-2022 e la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.