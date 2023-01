Saldi dal 5 gennaio 2023 Aiuto importante per imprese e clienti

Leggi su udine20

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Allineato con quasi tutto il resto d’Italia (solo Valle d’Aosta, Sicilia e Basilicata hanno scelto diversamente), il Friuli Venezia Giulia vedrà partire la stagione deigiovedì 5. Un appuntamento, che durerà fino al 31 marzo, ricorda Confcommercio Udine, e senza che ci sia il divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni antecedenti. «Inon hanno lo stesso peso del passato, ma rimangono un, un volano d’affari per l’economia e un’opportunità per i consumatori, invogliati all’acquisto per la possibilità di comprare i prodotti ritenuti interessanti a un prezzo favorevole – sottolinea il presidente regionale e provinciale di Udine di Confcommercio Federmoda Alessandro Tollon –. In un contesto come quello che stiamo ...