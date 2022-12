Russia | la guerra è costata quasi 100 miliardi agli oligarchi

Leggi su italiasera

(Di venerdì 30 dicembre 2022) (Adnkronos) – I più ricchidellahanno perso95di dollari quest’anno a causa delle severe sanzioni imposte dalle nazioni occidentali per lain Ucraina, perdendo 330 milioni di dollari al giorno da quando il Cremlino ha dato il via all’invasione invasione a febbraio 2022. E’ quanto scrive ‘The Guardian’ citando il Bloomberg Billionaires Index. Roman Abramovich, l’ex proprietario del Chelsea, è quello che ha perso di più: il suo patrimonio si attesta infatti a 7,80di dollari, in calo del 57%. Abramovich, ricorda il quotidiano britannico, è stato uno dei primiad essere sottoposto alle sanzioni del Regno Unito, accusato di avere “chiari collegamenti” con il regime del presidente russo ...