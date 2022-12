Russia | la guerra è costata quasi 100 miliardi agli oligarchi

(Di venerdì 30 dicembre 2022) (Adnkronos) – I più ricchidellahanno perso95di dollari quest’anno a causa delle severe sanzioni imposte dalle nazioni occidentali per lain Ucraina, perdendo 330 milioni di dollari al giorno da quando il Cremlino ha dato il via all’invasione invasione a febbraio 2022. E’ quanto scrive ‘The Guardian’ citando il Bloomberg Billionaires Index. Roman Abramovich, l’ex proprietario del Chelsea, è quello che ha perso di più: il suo patrimonio si attesta infatti a 7,80di dollari, in calo del 57%. Abramovich, ricorda il quotidiano britannico, è stato uno dei primiad essere sottoposto alle sanzioni del Regno Unito, accusato di avere “chiari collegamenti” con il regime del presidente russo ...

I più ricchi oligarchi dellahanno perso quasi 95 miliardi di dollari quest'anno a causa delle severe sanzioni imposte dalle nazioni occidentali per lain Ucraina, perdendo 330 milioni di dollari al giorno da ...Alle soglie del 2023 ladimostra chiaramente di non aver alcuna intenzione di dare tregua all'Ucraina. E lancia una ...dei più massicci attacchi missilistici di Mosca dall'inizio della" . ...Il presidente russo Vladimir Putin sovraintende al lancio di nuovi sottomarini e navi da guerra russi. Putin promette di rafforzare ulteriormente la marina russa. Putin sovraintende al lancio di nuove ...(Adnkronos) – I più ricchi oligarchi della Russia hanno perso quasi 95 miliardi di dollari quest’anno a causa delle severe sanzioni imposte dalle nazioni occidentali per la guerra guerra in Ucraina, p ...