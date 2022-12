Russia-Cina | patto militare più stretto tra Putin e Xi Pechino sull’Ucraina | «Mosca non rifiuta una soluzione pacifica»

(Di venerdì 30 dicembre 2022)sono intenzionate a rafforzare la propria cooperazione. Lo hanno affermato i presidenti delle due nazioni a in un video colloquio tenutosi oggi, come riporta l’agenzia stampa russa Tass. Nello specifico, è stato il presidente cinese Xi Jinping a fare sapere che «di fronte a una situazione internazionale complicata e tutt’altro che univoca, siamo pronti a intensificare la nostra cooperazione strategica con la». Il leader diha aggiunto che i due Paesi lavoreranno assieme su «opzioni di sviluppo» e collaboreranno per il «beneficio dei rispettivi popoli». Dal suo canto, Vladimirha reso noto cheè intenzionata a rafforzare la cooperazionee tecnico-tra i due Paesi, e ha ...

