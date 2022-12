(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il CT della nazionale italiana femminile di, Giovanni, ha35 atlete, per il ritiro previsto dal 6 all’8 gennaio. Il, programmato presso la Cittadella deldi, sarà un occasione importante per preparare il Tiktok Women’s Six Nations 2023. Alle 26iniziali si sono invitate 9 giocatrici, per dare spazio anche alle più giovane e accumulare esperienza internazionale. Questa la lista delle selezionate: Capomaggi (Villorba), Cassaghi (Cus Milano), Cavina (Cus Milano), Cheval (Valsugana Padova), D’Inca’ (Villorba), Duca (Valsugana Padova), Fedrighi (Stade Toulousain), Frangipani (Villorba), Frison (Parabiago), Gai (Valsugana Padova), Giordano (Valsugana Padova), Granzotto (Unione Capitolina), Gronda (Cus Torino), Gurioli ...

SPORTFACE.IT

... per le, domenica 26 marzo al Lanfranchi di Parma con la Francia " è a calendario sabato 11 ... Le 26 atlete convocate: Capomaggi, Beatrice - VillorbaCassaghi Alice - Cus Milano...... giocatosi in occasione deiWorld Cup European Qualifier a Parma il 25 settembre 2021, ha visto leconquistare la vittoria con il punteggio di 34 - 10. Il match è in programma alle ore ... Rugby, 35 le azzurre convocate da Ranieri per il raduno di Parma Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Sta per chiudersi un anno ricco di sport e di successi azzurri (dal nuoto con Paltrinieri alle moto con Bagnaia), con qualche delusione. I momenti più belli e importanti ...