Ronaldo-Al Nassr | in Arabia sono sicuri | CR7 ha già firmato il contratto

(Di venerdì 30 dicembre 2022)-Al, inSauditagiàe annunciano che CR7 haper il suo nuovo club. Le ultime Indiscrezione clamorosa quella rilanciata in questi minuti da Al Arabiya, secondo cui l’annuncio del passaggio di Cristianoall’Alsarebbe ormai imminente. CR7 avrebbeunfino al 2025 da circa 70 milioni di euro l’anno di ingaggio per andare a chiudere la propria carriera inSaudita. L'articolo proviene da Calcio News 24.

TUTTO mercato WEB

RIYHAD (Arabia Saudita) - Manca solo l'ufficialità ma l'accordo è arrivato: Cristiano! L'ex Juventus avrebbe firmato un contratto che lo legherà per due stagioni al club saudita,... L'Al...Secondo quanto riportato in questi ultimi minuti dal media Al Arabiya , punto di riferimento del mondo saudita, Cristianoavrebbe firmato il contratto con l'Alfino al 30 giugno 2025. ... Il filo sottile che unisce l'offerta shock dell'Al Nassr a Cristiano Ronaldo, la città del domani in mezzo al deserto, il Newcastle, Lionel Messi e la Vision 2030 dell'Arabia Saudita di Bin Salman Stando a quanto afferma Al Arabiya, Cristiano Ronaldo avrebbe firmato con l'Al - Nassr. CR7 si sarebbe legato al club allenato da Rudi Garcia fino al 2025. Cristiano Ronaldo è ...Arriva l’annuncio, Cristiano Ronaldo firma il nuovo contratto. Calciomercato, Ronaldo all’Al Nassr: arriva la firma del contratto da urlo Cristiano Ronaldo è pronto a tornare in campo, sta per ...