Ron saluta Giovanni Pezzoli | “Ciao | ragazzo di sempre”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 30 dicembre 2022) GARLASCO – “amicodi, ci siamo conosciuti quando eravamo piccoli, ci siamo trovati a condividere i palchi… quanti dischi, e quanti concerti insieme a te e alla tua Band, gli “Stadio”, ad accompagnare Lucio… è un giorno triste per tutti noi… ci mancherai, anche se non ci si vedeva molto, ma sapevamo chi eravamo e che c’eravamo l’uno per l’altro! Non smettere mai di suonare la tua batteria anche dove sarai adesso… sei stato maestro in questo!”. Con queste parole Ron (foto), sulla sua pagina Facebook, il batterista degli Stadio, morto ieri all’età di 70 anni. L'articolo L'Opinionista.