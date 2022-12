Roma | sequestrati 30 milioni di luminarie e addobbi non sicuri | 9 persone denunciate

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Nel corso delle festività natalizie l’attenzione che le forze dell’ordine rivolgono alla vendita dipericolose è alta. Tanti i servizi che vengono svolti allo scopo di prevenire e reprimere la vendita di prodotti che possono mettere a rischio l’incolumità delle. E nell’ambito di controlli svolti dalle Fiamme Gialle sono stati30die addotti di Natale nonnovee segnalato in via amministrativa alla Camera di Commercio altre 11, rappresentati legali di altrettante società di import export, per violazione al Codice del Consumo. La Guardia di Finanza ha setacciato il territorio Le attività di controllo degli uomini del Comando ...