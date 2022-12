Roma | scoperto giro d’affari illegale di rifiuti | 3 persone denunciate

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 30 dicembre 2022). Ancora illeciti nell’ambito dei, uno dei business più gettonati in Italia e nel territorio capitolino, oltre ad essere una delle piaghe più inestirpabili della Città, contro la quale ogni amministrazione deve fare i conti, spesso uscendone sconfitta su più fronti. Le strade di, proprio in questi giorno, sono invase dadi ogni sorta, a causa dell’enorme consumismo che caratterizza le festività di Natale e dalla scarsa risposta da parte degli addetti al decorso urbano. A soffrirne sono tutti i quartieri, dalle periferie al Centro storico, senza esclusioni di colpi. Almeno su questo, si è democratici ed egalitari., fiumi di spazzatura per le strade. Il disperato appello dei netturbini: ”Tenetela in casa” Deposito temporaneo di ...