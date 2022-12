Roma-Karsdorp | è scontro totale | avviata la procedura di arbitrato

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Secondo quanto riportato da Il Tempo, trasi andrà allolegale con una causa. Se infatti la società ha deciso, in accordo con Mourinho, di reintegrare l’olandese, la stessa non perdona però l’assenza dello stesso alla ripresa degli allenamenti a fine novembre. Per questo laha avviato ladiprevista dal contratto collettivo dei calciatori. L’obiettivo è multare il terzino di un importo superiore a quello del 5% di una mensilità lorda, stabilito come limite massimo dalle norme per le multe ai tesserati. Sarà quindi il Collegio Arbitrale a decidere, con un “arbitro” nominato da ognuna delle due parti e un presidente indipendente che entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio dovrà emettere un lodo per risolvere la controversia, ...